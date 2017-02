Casa: contro i "morosi" arriva l'affitto assicurato

Al giorno d'oggi, affittare una casa, si sa, è un po' come lanciarsi nel vuoto senza paracadute. Non vi resta, infatti, che incrociare le dita e sperare che gli inquilini che avete scelto non rientrino nella temibilissima, oltre che pericolosissima (per le nostre tasche) categoria dei cosiddetti "morosi", ossia coloro che non pagano, che, complice la crisi, aumentano sempre di più.





Ma, per fortuna, a tutto o quasi c'è rimedio.

Siete sul punto di affittare una casa ma la paura prevale? Se volete affittare in sicurezza potete ricorrere all'affitto assicurato, un fenomeno sempre più diffuso, come riportato da Assicurazione.it, in collaborazione con Facile.it.





Ma come funziona? Il meccanismo è semplicissimo: si stipula una polizza con una compagnia assicurativa specializzata per cui, a fronte di un premio, il proprietario dell’appartamento si mette al sicuro contro eventuali morosità.





Diverse le formule che prevedono un premio variabile tra l’1,4% e il 2,5% del canone annuo e, a seconda delle clausole, possono prevedere il rimborso fino a 12 mensilità in caso di inadempienze dei pagamenti, danni o spese condominiali non versate, fino alle spese legali sostenute per lo sfratto.

(Teleborsa) -