Istat, cresce il fatturato dei servizi nel 4° trimestre

(Teleborsa) - Nel quarto trimestre del 2016 l'indice destagionalizzato del fatturato dei servizi (valore corrente che incorpora la dinamica sia delle quantità sia dei prezzi). Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, l'indice generale del fatturato dei servizi registra un aumento dell'1,3%.Lo comunica l'segnalando che gli indici destagionalizzati registrano una variazione congiunturale positiva per il, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (+1,3%), grazie soprattutto alla positiva dinamica del comparto del Commercio di autoveicoli (+4,7%). Risulta in crescita, nel quarto trimestre, anche il settore dei Servizi di informazione e comunicazione (+0,3%). Si segnalano, invece, flessioni congiunturali per le Agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese (-2,0%), per le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (-1,7%) e per le Attività professionali, scientifiche e tecniche (-0,2%). Il Trasporto e magazzinaggio registra, infine, una variazione congiunturale nulla.Su base tendenziale l'indice del fatturato aumenta del 2,4% per il Commercio all'ingrosso, commercio e riparazione die motocicli, dell'1% per i Servizi di informazione e comunicazione e dello 0,9% per le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione. Si registrano diminuzioni tendenziali del 2% per le Agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese e dello 0,4% per il Trasporto e Magazzinaggio. Una variazione tendenziale nulla si registra per le Attività professionali, scientifiche e tecniche.rispetto all'anno precedente. Gli aumenti più consistenti riguardano il Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (+12,7%) e le Attività di ricerca, selezione e fornitura di personale (+5,2%). Le flessioni maggiori si osservano per il Trasporto marittimo e per via d'acqua (-4,7%) e le Attività di supporto per le funzioni di ufficio (-3,5%).