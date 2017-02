Piazza Affari chiude incolore. Borse europee in lieve rialzo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che oggi si sono mostrati prudenti in attesa dell'attesissimo, con i dati positivi sul PIL della Francia , che si conferma una delle economie traino in UE, ed il rallentamento della corsa dell'inflazione . Al contrario, i prezzi al consumo hanno accelerato in Italia , abbattendo il potere d'acquisto delle famiglie.per l'che mostra un rialzo dello 0,34%. In rialzo l'che avanza dello 0,37%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,28% e continua a trattare a 53,36 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a 187 punti base, con un calo di 7 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,08%.è stabile, riportando un misero +0,1%. Sulla stessa lineache mostra una performance pari a +0,14%. Lieve rialzo perche riporta un +0,28%.di, svettache avanza del 2,70%, grazie anche al "Buy" di SocGen, che indica un target price di 3,1 euro.Tra le banche, buona la performance perche avanza dell'1,52%.A due colori i titolichiude in rialzo del 2,33%, mentre l'vanta un discreto guadagno dell'1,11%, dopo che Equita Sim ha espresso un giudizio "Buy" ed un prezzo di 16,5 euro . In rossoche arretra dell'1,52%.perde lo slancio avuto nella prima parte della seduta e chiude con un +0,15%.La peggiore performance è quella diche cede il 2,14%. In rosso ancheche scivola del 2,10 % dopo la pubblicazione dei risultati