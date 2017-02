Piazza Affari prudente in avvio. Mercati attendono discorso Trump

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Leonardo

Banco BPM

ENI

Moncler

Yoox

Generali Assicurazioni

Poste Italiane

STMicroelectronics

(Teleborsa) -, che si allineano alla prudenza evidenziata dai mercati asiatici , in attesa dell'attesissimo. Risulta infatti ingessato l', che scambia sui valori della vigilia a 1,059.Giornata ricca di spunti sul fronte macroeconomico, con i dati positivi sul PIL della Francia , che si conferma una delle economie traino in UE, ed il rallentamento della corsa dell'inflazione Torna a scendere lo, attestandosi a 190 punti base, con un calo di 5 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,11%.senza spunti, (+0,05%), così comeche segna un quasi nulla di fatto (+0,04%), mentre è una giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,16%., con ilche si attesta a 18.932 punti (+0,1%).Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,71%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,13%.Fra i titoli Oil in luce, che riflette un moderato aumento dello 0,97%.Contrastato il lusso conche mostra un progresso dello 0,90% e, che registra un calo dell'1,05%.Giù anche, che soffre un calo dell'1,02%,dello 0,99% eddello 0,83%.