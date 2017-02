Tariffe sovraregionali: incontro Trenitalia-Consumatori

(Teleborsa) - Confronto fraper approfondire la questione dell'algoritmo definito nel 2007 dalla. L'algoritmo era stato creato per calcolare le tariffe ferroviarie sovraregionali ( ovvero tra le diverse regioni), che poi hanno scatenato molte polemiche per i costi eccessivi degli abbonamenti.ha l'obiettivo di mettere a punto un diverso modello di calcolo, coerente con le attuali dinamiche tariffarie regionali. A tal fine, la società delsi è già assunto l’impegno di presentare alcune ipotesi di calcolo da sottoporre al vaglio dellale associazioni per giungere a una soluzione entro fine marzo., ha prodotto nel corso degli anni effetti considerati distorsivi dai pendolari che in taluni casi sono arrivati a pagare il tragitto sovraregionale a una tariffa superiore fino al 33% rispetto allo stesso percorso chilometrico pagato applicando la tariffa massima tra quelle delle regioni attraversate.Le associazioni dei consumatori hanno posto al tavolo anche la questione degli indennizzi per chi ritiene di aver pagato un prezzo superiore a quanto dovuto, ribadendo l'impegno a portare avanti questa battaglia nelle sedi opportune,Trenitalia ha precisato di non avere la facoltà di modificare autonomamente il modello di calcolo. Modello che la società ha sempre applicato regolarmente e previa informativa scritta alle Regioni e alla Conferenza.