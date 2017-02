USA, Trump promette storico aumento spese militari

(Teleborsa) -. Il primo budget del presidente degli USA sarà "per la sicurezza pubblica", dedicato a "tenere lontani i terroristi".La Casa Bianca promette un aumento storico delle spese militari, quasi il 10% in più rispetto al precedente Presidente Barack Obama.". Donald Trump chiederà stasera al Congresso un extra finanziamento da 54 miliardi che porterà la spesa per la difesa a 603 miliardi di dollari da destinare alla "sicurezza pubblica e alla sicurezza nazionale".Il Tycoon ha spiegato che le nuove risorse saranno reperite attraverso un taglio corrispettivo sul fronte delle spese di altre agenzie e dipartimenti. In particolare, tagli consistenti sono previsti sul fronte degli aiuti all'estero.