Warren Buffett scommette su Apple

(Teleborsa) -, per molti il più grandedi sempre,arrivando a 123 milioni di azioni dal valore complessivo di circa 18 miliardi di dollari.In un'intervista andata in onda sulla rete televisiva statunitenseil finanziere ha spiegato le motivazioni del suo impegno in un settore in cui non aveva mai investito essendo al di fuori delle sue "competenze".Il caso dell'azienda della mela però è diverso, «», ha sottolineato il finanziere precisando che, per quanto Apple non sia al riparo dalle capacità distruttrici delle nuove tecnologie, «la continuità dello smartphone è incredibile ed è enorme la sua portata di elemento centrale nella vita delle persone».Secondo "l'oracolo di Omaha" inoltre l'azienda di Cupertino, che in questo momento ha una capitalizzazione di 700 miliardi, potrà raggiungereentro poco tempo.Oggimostra un timido +0,04%.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.La tendenza di breve dellaè in rafforzamento con area di resistenza vista a 137,3 dollari USA, mentre il supporto più immediato si intravede a 136,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 137,8.