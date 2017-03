Appalti Consip, arrestato l'imprenditore Alfredo Romeo

(Teleborsa) -, che sarà presto trasferito da Napoli al carcere di Regina Coeli a Roma.L'accusa ènell'ambito dell', che è stata aperta dalla Procura di Napoli e poi trasferita per competenza alla Procura di Roma. L'indagine è volta ad accertare delldegli appalti della Consip, la società per azioni che gestisce il sistema accentrato di acquisti della PA L'arresto di Romeo trae origine dalle deposizioni di un alto dirigente della Consip, Mario Gasparri, interrogato lo scorso mese di dicembre dai pm napoletani che si occupavano delle indagini.Nell'ambito delle indagini sono, per violazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento, e, per il reato di traffico ed influenze illecite.