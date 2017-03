Eni chiude il 2016 con una perdita ridotta e torna in utile nel 4° trimestre

Eni

(Teleborsa) -, evidenziando unarispetto agli 8,778 miliardi del 2015. L'utile adjusted è stato pari a 340 milioni.. L'utile operativo adjusted è scivolato del 48% a 2,32 miliardi di euro, a causa soprattutto del calo delle quotazioni petrolifere, che hanno avuto un impatto negativo valorizzato in 3,3 milioni di euro, e del fermo in Val d'Agri., con un risultato netto di, grazie al successo dell'attività di esplorazione e produzione (E&P), mentre l'utile adjusted si è attestato a 459 milioni, positivo dopo cinque trimestri condizionati dal downturn petrolifero La produzione nel periodo è calata dell'1,5% a 1,86 milioni di barili al giorno.L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2016 era di 14,8 miliardi di euro."Con questo bilancio - ha commentato Descalzi - si chiude un triennio durante il quale Eni ha completato un processo di profondo cambiamento che ha consentito di affrontare un contesto tra i più difficili nella storia dell'industria oil&gas, rilanciando le prospettive di crescita e preservando la solidità patrimoniale del gruppo". "Quanto alle, la società del Cane a sei zampe prevede. Maggiori dettagli saranno però forniti dal numero uno Caludio Descalzi, nel corso della, dove verrà presentati ile definita lae agli azionisti.Il CdA di Eni ha anche deliberato la, da collocare presso investitori istituzionali, per un ammontare complessivo non superiore ai, da emettersi in una o più tranches entro il 31 dicembre 2018.