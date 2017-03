Eni, nel Piano riduzione investimenti e dismissioni ma cedola 2017 è stabile

Eni

(Teleborsa) -. Lo conferma la società del cane a sei zampe nel corso della conference call sui risultati di bilancio , in corso a Londra, dove è statoIl piano quadriennale prevede inoltre undi euro, in particolare sul portafoglio upstream (-13%), in quanto il Capex non impegnato è pari al 55% e sono stati impegnati 500 milioni in altri settori, perlopiù nelle rinnovabili, in linea con il progetto di decarbonizzazione di Eni.a fine periodo, in particolare degli asset di esplorazione."Dopo due anni di bassi investimenti e di sfiducia nell'industria del petrolio a livello globale ora ci aspettiamo un lento aumento dei prezzi del petrolio fino a 70 dollari al barile nel 2020", spiega l'Ad Claudio Descalzi, precisando che il gruppo continuerà ad avere un."Terremo la nostra CAPEX cash neutrality - ha precisato - sotto i 45 dollari al barile in media nei 4 anni di Piano".Per quanto concerne la performance operativa, Eni attende unamediante l'avvio di nuovi progetti e l'ottimizzazione della produzione, con un contributo positivo di 850 mila bariliL’rimane unper la crescita del valore della società. Nell'arco del periodo di Piano, Eni prevededi petrolio equivalente, quasi il doppio delle scoperte del Piano precedente, grazie alla perforazione di circa 120 pozzi in oltre 20 Paesi. Questo sarà possibile nonostante la riduzione del 10% del CAPEX dell’esplorazione.Per il settore del settoresi prevede il break-even nel 2017, e sarà in attivo in seguito, grazie all’allineamento dei contratti di fornitura di gas alle condizioni di mercato e alla riduzione dei costi logistici. Nellal’obiettivo è ridurre il margine di breakeven a circa 3 dollari al barile entro il 2018. Infine, nellal'obiettivo è generare un flusso di cassa operativo cumulato di 3,3 miliardi e un auemnto dell'Ebit di 300 milioni.Il titolo Eni sta facendo molto bene a Piazza Affari, dove guadagna oltre il 3%.