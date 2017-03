Lavoro, in arrivo incentivi per le assunzioni nel Sud

(Teleborsa) -Al fine di favorire l'occupazione nelle Regioni "meno sviluppate" () o "in transizione" (e alla partecipazione alle misure di politiche attive del lavoro concordate con il centro per l’impiego. Lo rivela l'INPS che spiega che, nei limiti delle risorse specificamente stanziate che, per le Regioni meno sviluppate,e, per le Regioni in transizione,L'incentivo spetta per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione, a tempo determinato di durata pari o superiore a sei mesi, e per quelle a tempo indeterminato, inclusi i rapporti di apprendistato professionalizzante.Prima di effettuare l'eventuale assunzione, il datore di lavoro può conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse inoltrando una domanda preliminare alldi ammissione all'incentivo.La domanda deve indicare:- il lavoratore che ha assunto o intende assumere;- la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;- l'importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;- l'aliquota contributiva datorialeI datori di lavoro potranno fruire dell'agevolazione autorizzata dalle procedure telematiche mediante conguaglio a partire dal mese aprile 2017. E' prevista la possibilità di recuperare le quote di incentivo relative ai mesi precedenti.