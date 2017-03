Prende vigore la manifattura nell'Eurozona. Valore più alto da aprile 2011

(Teleborsa) -. Lo dimostra l’indagine di febbraio che ha osservato come il tasso di miglioramento delle condizioni operative del settore manifatturiero abbia preso vigore., in salita da 55,2 di gennaio, anche se appena inferiore alla stima flash di 55,5 . L'indicatore è aumentato alTre nazioni hanno inoltre registrato(58,3),(56,8)(55). La crescita è diminuita, invece, al valore più basso in 3 mesi in Spagna (54,8), Irlanda (53,8) e Francia (52,2), mentre è risultato moderato il(47,7)."I manifatturieri dell’area euro stanno riportando il più forte aumento della produzione e dei nuovi ordini in quasi sei anni, e pare che questa", ha commentatopresso IHS Markit. "Considerando la situazione positiva della domanda, le imprese manifatturiere stannoconcentrandosi prettamente sulla crescita della loro attività. Ilosservato sin ora dal settore manifatturiero è stato di conseguenza".