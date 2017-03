Ryanair, 5 nuove rotte dall'Italia a Francoforte e biglietti a 9,99 euro

L'inverno si sta lentamente congedando e gli "ansiosi" dell'estate ma soprattutto del "break" mordi e fuggi, quelli per i quali ogni occasione è giusta per prendere il volo, possono iniziare a sorridere.





cinque nuove rotte dall’Italia a Francoforte che saranno operative a partire dal prossimo ottobre: Milano, Bergamo e Treviso (voli giornalieri) Brindisi e (tre volte a settimana ) e Catania (quattro volte a settimana).



Ryanair punta sempre più in alto e annunciache saranno operative a partire dal

"Le cinque rotte saranno messe in vendita a breve – ha commentato John F. Alborante, sales & marketing manager Italia di Ryanair –I nostri clienti possono già iniziare a programmare le proprie vacanze estive o invernali per il 2017 alle migliori tariffe ed è questo il momento ideale per prenotare un volo con la nostra compagnia".





Il vettore irlandese, da sempre pioniere di tariffe a prezzi stracciati, ovviamente non lascerà passare sotto silenzio l'iniziativa: per celebrare i nuovi collegamenti con la città tedesca ha messo in vendita posti – sulle rotte già acquistabili del proprio network europeo –con prezzi a partire da 9,99 euro.





FINO AL 2 MARZO VOLI A 9,99 EURO - Ma fate presto perchè c'è tempo fino alla mezzanotte di domani, 2 marzo.

(Teleborsa) -