Calenda contro Renzi: "Per creare lavoro non serve la scorciatoia dei bonus"

(Teleborsa) - "Per creare lavoro e reddito non esistono scorciatoie, non esistono invenzioni di redditi, invenzioni di lavori, invenzioni di bonus . Si devono costruire le condizioni di competitività affinché le imprese possano assumere". E' quanto ha dichiarato, Ministro dello Sviluppo Economico durante la cerimonia al Quirinale per la giornata Qualità Italia.Per il Ministro non è questo il modo per creare reddito e occupazione. Nei dati pubblicati oggi dall'ISTAT, la disoccupazione è rimasta stabile all'11,9% . La domanda che si poneè: "dobbiamo essere ottimisti o pessimisti?. Io penso che sia una domanda mal posta. Noi dobbiamo essere realisti, cercare di analizzare la situazione nella sua complessità".Sulla competitività, il Ministro dichiara: "La prossima settimana torna in Parlamento la legge sulla Concorrenza, speriamo per l'ultima volta. Siamo impegnati a portarla a casa e a ragionarci sopra".