Il consorsio Salini Impregilo-Astaldi si aggiudica primo tratto AV Napoli-Bari

(Teleborsa) - Aggiudicato al consorzioil contratto per ladella, per un valore didi euro.Il progetto,e da completarsi, interessa il primo tratto della direttrice Napoli-Bari e risulta strategico nel riassetto complessivo dell’intera linea ferroviaria.L’opera, nella, consentirà di portare i binari della linea a servizio della, che in futuro diventerà la stazione per l’interscambio passeggeri tra i servizi regionali e AV, incrementando l’accessibilità complessiva al trasporto ferroviario nel nodo di Napoli. È prevista inoltre lae di due nuove fermate per i servizi metropolitani, Casalnuovo e Centro Commerciale. Il tracciato si articolerà per circa 15,5 km nei territori di Casoria, Casalnuovo, Afragola, Caivano e Acerra.La riqualificazione e lo sviluppo dell’itinerario Napoli-Bari, che, ha l’obiettivo di migliorare la competitività del trasporto su ferro e l’integrazione della rete ferroviaria del Sud-Est con il sistema AV/AC, nonché di incrementare le quote di trasporto merci su rotaia.(capogruppo mandataria al 60%)(al 40%). La firma del contratto è attesa a valle della verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, così come previsto dall’iter di aggiudicazione.Per Salini Impregilo,già comunicati al mercato in occasione della presentazione dei risultati preliminari del 2016. Per Astaldi, i risultati dell’esercizio 2016 saranno presentati al mercato il prossimo 14 marzo.