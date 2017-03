Inchiesta Consip: dopo l'arresto di Romeo spuntano i "pizzini"

(Teleborsa) - Si allarga a macchia d'olio l'indagine sugli appaltiche ha portato all'arresto dell'imprenditore campano Alfredo Romeo L'accusa diparte dall'inchiesta che è stata aperta dallae poi trasferita per competenza alla Procura di Roma. I Magistrati hanno scoperto un vaso di Pandora da cui è emerso un presunto sistema di tangenti sull'appalto dell'ospedale Cardarelli e di altri lavori pubblici a Napoli. L'indagine ha portato alla luce dei "pizzini" sui quali, secondo l'accusa Romeo, avrebbe annotato importo e destinatari delle mazzette.L'indagine servirà ad accertaredegli appalti della, la società per azioni che gestisce il sistema accentrato di acquisti della PA L'arresto di Romeo trae origine dalle deposizioni di un alto dirigente della Consip,ri, interrogato lo scorso mese di dicembre dai pm napoletani. A finire nel registro degli indagati, per violazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento, e, per il reato di traffico ed influenze illecite.L'accusa inchioda anche, imprenditore farmaceutico di Scandicci amico di. Entrambi sono indagati per traffico di influenze, si sarebbero fatti "promettere indebitamente" da Romeo "somme di denaro mensili, come compenso per la loro mediazione verso Marroni", amministratore delegato di Consip, proprio in relazione allo svolgimento di gare."Nessuno mi ha mai promesso soldi, ne' io ho chiesto alcunché.", si difende il padre dell'ex premier. "Confermo la mia fiducia nei confronti del sistema giudiziario italiano e della magistratura"., amministratore delegato della Consip spiega: "l'operato dell'azienda è stato, e continua ad essere, improntato alla massima correttezza, trasparenza ed efficacia. Ripongo la massima fiducia e collaborazione nell'operato degli inquirenti. Il lavoro quotidiano continua per il raggiungimento degli obiettivi governativi e di risparmio per il Paese", conclude Marroni