L'agriturismo piace sempre di più e la Toscana si conferma regina

nel cuore degli italiani che lo scelgono sempre di più come meta ideale, sia per vacanze più lunghe che per un break al sapore di natura e profumi di casa nostra, per quanti vogliono rilassarsi senza perdere il contatto con la terra, allontanandosi dai ritmi frenetici della città.



Ma tra tutte le mete, qual è la preferita dagli italiani? Secondo quanto rivelano Agriturismo.it e Casevacanze.it, quando si tratta di scappare via e regalarsi una pausa a stretto contatto con la natura, gli italiani (ma non solo) non hanno dubbi e scelgono la Toscana.



Nella classifica nazionale, infatti, la Toscana si conferma regina: l'offerta continua a crescere a ritmi sostenuti (+8,4% nel 2015 secondo l'Istat) e la domanda sale del 31% in un anno. Pesa molto l'affluenza degli stranieri che premiano la Toscana nel 24,3% dei casi con una durata media di permanenza di 5,02 giorni.





Considerando la richiesta di alloggio su scala nazionale, la regione arriva a raccogliere il 33,1% del totale. Seguono Umbria, Veneto e Lombardia.





A livello provinciale, sono tante località toscane a fare la parte del leone: Grosseto che ha raccolto l'8,8% di tutta la domanda del 2016; Siena (l'8,1%) e Perugia (6,7%).

(Teleborsa) -