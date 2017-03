Nel 2016 salita a due cifre per gli acquisti immobiliari

(Teleborsa) - Terzo anno consecutivo in positivo per il mercato italiano del mattone che fa registrare una crescita a doppia cifra,. Nel 2016, gli acquisti immobiliari crescono del 18,4%. Lo rivela l'che spiega come questo risultato che non veniva raggiunto dal 2011. Nell'anno appena trascorso, l'incremento più alto ha interessato il: capannoni e industrie sale del 22,1%), seguito dalle(+19,2%), dal(+18,9%), dal(+16,6%) e dal(+12,5%).Tra le grandi città il mercato delle abitazioni è stato particolarmente vivace a, che. A seguire),) e(+21,9%).- Nonostante un leggero rallentamento dei tassi di crescita nella seconda parte dell'anno, specialmente nelle regioni centrali e meridionali, il 2016 segna un importante risultato nelle compravendite delle abitazioni, con un +18,9% e 528.865 unità immobiliari scambiate. La crescita è sostanzialmente omogenea, sia nei comuni capoluogo (+18,7%) che in quelli non capoluogo (+19,1%).(+11,5%), più accentuata nei comuni non capoluogo (+12,5%) rispetto ai capoluoghi (+ 9,5%), mentre un forte rialzo si registra negli acquisti tramite mutuo ipotecario, che aumentano del27,3%. Coerentemente con la diminuzione dei tassi di interesse , scende del 4% rispetto al 2015 la rata mensile iniziale,