SIT è pronta per sbarcare in Borsa con l'integrazione nella Spac IndStars

Industrial Stars of Italy 2,

LU-VE

(Teleborsa) -, le cui porte le saranno aperte per effetto dell', il comparto di mercato dedicato alle PMI che intendono crescere.i, è sbarcata a Piazza Affari (su AIM Italia) lo scorso maggio , raccogliendofra gli investitori istituzionali, in vista dell'acquisizione di qualche impresa appetibile con la quale. Il nomad, che è acronimo di Nominated Advisor, serve appunto per raccogliere capitali finalizzati in un secondo momento a rilevare società desiderose di sbarcare in borsa senza i costi elevati di un'IPO stand alone. La prima spac Industrial Stars 1 aveva individuato come target la società quotataè una società di Padova specializzata in riscaldamento domestico e sistemi di controllo per il gas,. Il gruppo composto da varie società produttive e commerciali localizzate in Italia e all'estero (Messico, Olanda, Romania, Cina, Germania e Australia, USA, Canada, Repubblica Ceca e Argentina) dove realizza circa il 75% del suo fatturato. Nell'ultimo anno ha riportato 264,1 milioni di ricavi in circa 100 Paesi. La crescita media annua del fatturato è pari al 6% e la redditività media è di circa il 13%.