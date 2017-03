Wall Street poco mossa. Debutto effervescente di Snapchat al Nyse

Dow Jones

(Teleborsa) - Si muovono all'insegna della debolezza gli indici statunitensi con gli investitori in pausa di riflessione dopo i. Nel frattempo,di interesse USA, già questo mese.A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 21.062,87 punti, con uno scarto percentuale dello 0,25%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità lo, che retrocede a 2.386,32 punti. Poco sotto la parità il(-0,4%), come l'S&P 100 (-0,3%).Sotto i riflettori del mercato è il titolo Snapchat che ha debuttato oggi sulla piazza statunitense al prezzo di 24 dollari per azione, il 40% in più rispetto al prezzo di collocamento di 17 dollari fissato ieri.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,05%),(-0,89%) e(-0,64%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,88%),(+0,87%) e(+0,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,05%. Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,49%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,35%.Tra idel Nasdaq 100,(+12,81%),(+1,83%),(+1,58%) e(+1,56%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,70%.