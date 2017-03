Brembo, utili e ricavi in crescita nel 2016

Brembo

(Teleborsa) -in crescita del 9,9% a 2,2 miliardi epari a 240,6 milioni in aumento del 30,8%.Sono i numeri del 2016 di, esercizio che si è chiuso con una buona crescita dei margini:+23,3% a 443,7 milioni e+30,3% a 327,5 milioni.Proposta la distribuzione di unper azione."Oltre che per gliapprovati oggi dal Consiglio di Amministrazione, l’anno 2016 ha segnato un reale punto di svolta nella crescita del Gruppo per l’entità dell’espansione della nostra impronta industriale", ha commentato il