Brillante Piazza Affari supera gli Eurolistini

(Teleborsa) -a fine mattinata prendendo. A fare da assist al listino milanese è soprattutto il ritorno degli acquisti sui titoli bancari. Nel frattempo, gli investitori si muovono con prudenza in attesa del. Gli addetti ai lavori sperano che dalle parole delpossa arrivaredella banca centrale statunitense in vista della riunione di metà marzo.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,30%. Ricca l'agenda macroeconomica: tra gli appuntamenti di oggi si segnala quello con l'che ha diffuso la lettura finale del PIL italiano relativo al quarto trimestre e l' indice PMI servizi di Eurolandia Lieve calo dell', che scende a 1.228 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 52,81 dollari per barile.Lomigliora, toccando i 177 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,10%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Ferma, attorno alla parità. Senza slancio, che riflette un moderato aumento dello 0,30%., che mostra un guadagno dello 0,73% sul(+1,59%),(+1,22%) e(+1,10%) in buona luce sul listino milanese. Nel listino, i settori(-0,96%),(-0,85%) e(-0,51%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo(+3,33%),(+2,22%)Bene inoltre(+2,05%) premiata da Banca Akros.Le peggiori performance, invece, si registrano su, -1,02%.Nel lusso, fiacca, -0,87% mentre resiste alle vendite Salvatore Ferragamo grazie alla valutazione positiva di Bernstein che ha avviato la copertura sul titolo con giudizio "outperform".Discesa modesta per, -0,63% che ignora la valutazione positiva giunta da Morgan Stanley Tra i(+3,02%) e(+2,51%), quest'ultima premiata per i conti . I più forti ribassi, invece, si verificano su, -4,97% penalizzata dai risultati 2016