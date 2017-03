d'Amico annuncia un aumento di capitale, titolo giù in Borsa

d’Amico

(Teleborsa) -sino a 100 milioni di euro, dando delega al CdA di incrementare il capitale in una o più tranche, entro tali limiti, per un periodo di 5 anni.Il, contestualmente, ha esercitato i poteri delegati dall'assemblea ed ha deliberato unLa ricapitalizzazione si concretizzerà nell', in Lussemburgo ed in Italia, destinata agli attuali azionisti, che avranno diritto anche all', esercitabili entro un periodo di cinque anni. Tali warrant conferiscono ai titolari il diritto alla sottoscrizione disenza valore nominale con gli stessi diritti delle azioni in circolazione alla data di emissione e porteranno ad un aumento di capitale della società sino ad un massimo, pari all'equivalente in dollari, di 60 milioni di euro.Le nuovedurante il periodo di offerta dei diritti, saranno offerte dalla società in un successivoLe nuove azioni d'Amico, le azioni di Compendio ed i Warrant saranno scambiati suldel MTA di Borsa Italiana. Il Consiglio di Amministrazione della Società si aspetta, purché le condizioni di mercato lo consentano, di completare l’OffertaL'azionista di maggioranzaalmeno il numero di nuove azioni corrispondenti alla suadel capitale sociale della Società.Le azioni d'Amico che mostravano un moderato rialzo stamattina sono passate in negativo e registrano un decremento dello 0,62%.