Francia, via libera di BEI a finanziamento da 200 milioni per la banda larga

Iliad

(Teleborsa) -) e il Gruppooperatore di telecomunicazioni francese hanno dato il via libera aper la banda larga in Francia.L'investimento è sostenuto dall'(EFSI): il cuore del piano di investimenti per l'Europa di cui laè partner strategico. Il piano di investimenti per l'Europa è più comunemente chiamato. Il finanziamento mira a sostenere lo sviluppo della fibra ottica basata su tecnologia di accesso FTTH () in tutto il territorio francese fino al 2018.Alla fine del progetto previsto per il 2018,potranno beneficiare di. Il Vice Presidente della Commissione europea per l'occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività,, ha dichiarato: "il piano di investimenti aiuta a gettare le basi per una maggiore produttività e la crescita in Francia e in Europa. La nostra strategia digitale riconosce che l'Europa ha bisogno di accesso a internet superveloce disponibile in tutto il mondo a prezzi competitivi".