Giappone, consumatori meno propensi allo shopping

(Teleborsa) -, mentre i redditi evidenziano una crescita modesta.A gennaio, le spese delle famiglie operaie hanno registrato unin termini nominali e dell'1,2% in termini reali, attestandosi a 279.249 yen. Lo ha comunicato l'del Giappone.Nello stesso periodo i redditi delle famiglie operaie sono saliti dell'1,6% in termini nominali e dell'1% in termni reali a 441.061 yen.Inoltre,Secondo quanto comunicato dall'giapponese, l'indicatore si è attestato a 43,1 punti in lieve calo rispetto ai 43,2 del mese precedente. Il dato è inferiore anche alle attese degli analisti, che erano per un rialzo fino a 43,7 punti.