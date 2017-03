Inchiesta Consip, A.d. Marroni: "Pressioni da Tiziano Renzi"

(Teleborsa) - Si allarga l'indagine sugli appaltiche ha portato all'arresto dell'imprenditore campano Alfredo Romeo sarà ascoltato dai magistrati lunedì 6 marzo. L'imprenditore accusato di corruzione sta studiando la linea difensiva con i suoi legali e potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere.Tuttavia dal carcere di Regina Coeli, Romeo nega i rapporti con. Il padre dell'ex premier è accusato di traffico di influenze illecite cge sarà ascoltato oggi dai magistrati spiega: "non ho nulla da nascondere". L'accusa per Renzi senior è la stessa di cui dovrà rispondere anche Carlo Russo , imprenditore farmaceutico di Scandicci e suo amico., amministratore delegato dellaascoltato dai magistrati nel dicembre scorso, ha affermato di aver ricevuto pressioni daper "intervenire sui commissari di gara per conto del babbo di Matteo e del parlamentare di Ala"per cui ieri è arrivata la condanna a nove anni per il fallimento dell'ex Credito Cooperativo Fiorentino.