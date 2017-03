Nuovi target price per Unicredit. I giudizi di Mediobanca e Exane

istituto di credito

Unicredit

(Teleborsa) - Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,74% dopo l' uscita di Palenzona come Vice Presidente che apre di fatto la strada alla revisione della governance di Piazza Gae Aulenti.Sottoscritto interamente l'aumento di capitale da 13 miliardi di Unicredit. Intanto dalle comunicazioni, si è appreso chefinora primo azionista con il 6,725%,dopo ladella banca.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 13,77 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 14,14.

Secondo gli analisti il titolo si muoverà come il mercato se non addirittura meglio. Gli esperti di Exane, infatti, hanno confermato la raccomandazione a "neutral" con target price 13,6 euro mentre per quelli di Mediobanca la valutazione è "outperform" con prezzo obiettivo 19,4 euro. Attualmente Unicredit quota 13,61 euro.

