Prorogato "Cinema2Day": film a prezzo ridotto fino a maggio

Al giorno d'oggi anche andare al cinema, per molti è diventato un lusso. Italiani, insomma, come sarti costretti a fare piccoli e grandi tagli, con un bilancio che chiede ossigeno, sul quale anche pochi euro fanno la differenza. Rinunciare a tutto, però, non si può. Anzi, alle prese con le difficoltà di tutti i giorni, quale migliore antidoto che regalarsi qualche momento di svago, magari una bella serata al cinema, da soli, in dolce compagnia o con un bel gruppo di amici.





Dopo il successo dei mesi scorsi, torna Cinema2Day, l'iniziativa lanciata dal Mibact con Agis Anica e Anec che offre film a 2 euro ogni secondo mercoledì del mese che aveva coinvolto oltre 3 mila sale in tutta Italia.





A dare l'annuncio, nella giornata di ieri, il ministro della cultura Dario Franceschini con un tweet: "Prorogato per tre mesi #cinema2day! L'8/3, il 12/4 e il 10/5 ancora al cinema con 2 euro. Grazie a distributori, produttori, esercenti".





Nelle scorse settimane, sul web si erano moltiplicati gli appelli per spingere a dare seguito all'iniziativa. Esultano gli appassionati di cinema che potranno ancora assistere, magari a qualche pellicola capolavoro, sborsando una cifra alla porta di (quasi) tutti.

Decisamente, un film con un lieto fine. Chissà, poi, che sulla scia del successo, l'iniziativa non sia destinata ad avere un "sequel".

