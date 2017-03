Record di crescita per l'Eurozona grazie alla manifattura

(Teleborsa) - A febbraio,, toccando unLo rileva l’della Produzione Composita nell’Eurozona finale che ha raggiunto il valore più alto in 70 mesi con 56 punti, dai 54,4 di gennaio, rimanendo invariato rispetto alla precedente stima flash.Tale espansione è statail cui maggiore afflusso di ordini nazionali ed esteri ha spinto la produzione al record da aprile 2011. Anche nel settore terziario c’è stato un maggiore slancio della crescita, con un aumentodell’attività economica balzata al valore più alto in più di cinque anni e mezzo.I dati nazionali hanno indicato che l’(57,8 punti)di crescita del PMI Composito, nonostante sia stata l’unica nazione ad indicare un rallentamento del tasso di espansione da gennaio. Le quattro nazioni principali hanno tutte riportato maggiori incrementi della produzione, toccando ilin(57 punti), su 34 mesi in(56,1 punti), su 69 mesi in(55,9 punti) ed il più netto aumento dal 2015 in(54,8).“Il PMI finale descrive un quadro di un’economia dell’eurozona che inizia a lavorare a pieno regime", ha commentatopresso IHS Markit. "A febbraio, la crescita è accelerata in tutte e quattro le nazioni principali mostrando una ripresa sempre più sostenibile e robusta. L’accelerazione della crescita, l’occupazione ed i prezzi indicati dall’indagine, suggeriscono che. E’ tuttavia possibile che nei prossimi mesi l’enfasi della banca centrale si mantenga quieta, concentrandosi sugli ostacoli che l’economia incontrerà nel 2017, nello specifico la".