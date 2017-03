Scuola, spettro abolizione valore legale dei titoli di studio agli Esami di Stato

(Teleborsa) -Per un sindacato dei dirigenti scolastici, il decreto legislativo sulla valutazione degli alunni sarebbe l’occasione giusta per "abolire il valore legale del titolo di studio in quanto non più rispondente al titolo stesso".: "il titolo non può essere sminuito, ma va valorizzato, a iniziare da quello relativo alla licenza media, sino alla maturità".Secondo il giovane sindacato della scuola, inoltre, dovrebbe rappresentare anche la, anziché gli attuali 16 anni di età dell’alunno, assieme all'anziché 6 in classi di compresenza materna-primaria. Giusto, invece, dare ilche ha condotto agli esami finali, frutto delle decisioni collegiali intraprese."L’Esame di Stato è modello di verifica ben diverso dalla semplice valutazione delle competenze, la quale può essere attuata certamente anche al di fuori dalla scuola. Confondere o plasmare i due livelli non ha senso", chiarisce il Presidente del sindacato"La scuola statale - prosegue - produce titoli utili all'accesso ai concorsi pubblici e per diventare dipendenti della P.A., oltre che a svolgere la libera professione e operare nel privato. Come si può dire che tutto questo d’ora in poi si potrà verificare solo attraverso delle semplici prove di certificazione delle competenze? Significherebbe portare l’Italia indietro di 900 anni. Il pericolo è conferire dei diplomi con peso specifico diverso. Così, solo gli allievi delle scuole e degli atenei più prestigiosi potranno aspirare all'ingresso di determinati posti di lavoro. Si mettono sotto il tappeto principi costituzionalmente protetti, come la parità d’accesso al pubblico impiego, il principio di uguaglianza e di ragionevolezza".