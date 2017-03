Snapchat debutta con successo a Wall Street

Snapchat

(Teleborsa) - E' stato un grande successo il debutto di. Nel primo giorno di quotazione, l'azienda hi-tech dei messaggini che scompaiono ha guadagnato il 44% arrivando a 24,48 dollari per azione rispetto ai 17 dollari del collocamento.Un successo preannunciato: a partire dal prezzo di partenza. Durante il collocamento Snap Inc, che fa capo dell'app di messaggistica Snapchat,. Con l', (), il gruppo ha raccolto 3,4 miliardi di dollari.A suonare la campanella di, amministratore delegato e cofondatore dell'azienda insieme a. I due fondatori manterranno il comando del Gruppo quoteE c'è già chi paragona, o per restare nel mondo dei social a, anche see la controllata Instagram non intendono lasciare campo libero a Snapchat proponendo sulle loro piattaforme un prodotto simile.A conti fatti lo sbarco in borsa azienda hi-tech stato per dimensioni, il più grande tra i social network e il secondo dopo quello di Alibaba del 2014