Terremoto: in Abruzzo 52 milioni di danni a stalle e aziende

Un prezzo pesantissimo, anche da un punto di vista economico, quello che l'Abruzzo sta pagando, messo in ginocchio nei mesi scorsi da maltempo e terremoto. Un doppio tsunami che rischia concretamente di far scomparire l'attività di allevamento, insieme alle specialità locali, da sempre punto di forza della regione.





I danni subiti dalle aziende agricole e dalle stalle ammontano a 52 milioni di euro: a lanciare l'allarme è Abruzzo che sottolinea anche come i settori più colpiti sono quello dell’allevamento di mucche da latte e della pastorizia, ma anche l’allevamento di maiali destinati ai salumi tipici ha subito perdite pesantissime.



In difficoltà, insomma, l’intero settore turistico. Basti pensare che nelle zone particolarmente interessate dal sisma ci sono circa 160 agriturismi, molti dei quali già fortemente colpiti dal Terremoto del 2009.





BISOGNA FARE IN FRETTA - "In questa situazione – sottolinea la Coldiretti – è determinante intervenire sulla semplificazione e sulla velocizzazione delle procedure per la ricostruzione, che deve andare di pari passo con la ripresa dell’economia che in queste zone significa soprattutto cibo e turismo".

