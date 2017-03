Unicredit, Palenzona lascia vicepresidenza e apre la strada a revisione governance

Unicredit

(Teleborsa) - Fabrizio Palenzona ha rinunciato,, alla carica di Vice Presidente del CdA di"allo scopo diprogrammate per il 2018" ed annunciate da Piazza Gae Aulenti nel corso della presentazione del Piano Strategico lo scorso dicembre La revisione della governance di UniCredit, annunciata dal, prevede la riduzione del numero dei consiglieri a 15 componenti (ora sono 17) con un solo vicepresidente (da tre).Intanto dalle comunicazioni, si è appreso che il fondo americanofinora primo azionista con il 6,725%, è sceso al 4,092% dopo la vendita di azioni effettuata al di fuori dell'aumento di capitale di Unicredit.di Unicredit. "Si è conclusa - afferma la banca - l'offerta in opzione delle 1.606.876.817 azioni ordinarie di nuova emissione. L'aumento di capitale in opzione risulta integralmente sottoscritto per un controvalore complessivo 12,999 miliardi di euro".