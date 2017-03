Wall Street ferma sui nuovi record in attesa della Yellen (Fed)

Dow Jones

(Teleborsa) -, consolidando sui nuovi record del Dow Jones , in attesa del, che potrebbe dare qualche delucidazione in merito ad un imminente rialzo dei tassi. Questa prospettiva ha fatto anche lievitare i rendimenti dei Treasury ai massimi dal 2008.Sul fronte macro, contrastanti i dati sul PMI servizi di Markit e l' ISM non manifatturiero A New York, ilviaggia a 21 mila punti, sulla parità, così come loche segna -0,05%. Fermo anche il(+0,03%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,83%),(-0,64%) e(-0,41%).Tra i(+1,30%),(+1,03%) e(+0,71%).I più forti ribassi, invece, si registrano su, che cede l'1,73%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,01%.