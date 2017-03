Elettricità, da gennaio attivo il regime Tutela SIMILE "con sconto"

(Teleborsa) -. Lo ricorda l'Authority per l'Energia, riassumendo le novità entrate in vigore dal 1° gennaio sul mercato italiano.Questo regime di tutela - spiega - prevede un contratto web da stipulare con il fornitore, attraverso il sito www.portaletutelasimile.it. Il contratto, da scegliere fra un numero limitato di offerte commerciali, semplici e standard, ordinate in funzione del valore del bonus una tantum offerto dai venditori, è annuale e volontario e prevede unin bolletta diverso da gestore a gestore, sinon ad un massimo di 100 euro per le famiglie e 200 euro per i clienti non domestici.. Alla scadenza del contratto il cliente può scegliere se rimanere con lo stesso fornitore sottoscrivendo una nuova offerta di mercato libero oppure può stipulare un contratto di mercato libero con un fornitore diverso. In caso di mancata conclusione di un nuovo contratto, il cliente finale resta con il fornitore ammesso alla Tutela SIMILE e gli vengono applicate condizioni contrattuali ed economiche di mercato libero in base ad una struttura standard definita dall'Autorità.