Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB.

Chimico

Viaggi e intrattenimento

Tecnologico

Costruzioni

Banche

Poste Italiane

Ferragamo

Moncler

Banco BPM

BPER

Unicredit

(Teleborsa) - Finale in territorio negativo per le principali borse europee, dove Piazza Affari mette a segno la peggiore performance, penalizzata dalle vendite generalizzate sui titoli bancari.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,29%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,54%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,28%.Aumenta di poco lo, che si porta a 179 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,14%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,57%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,33%. Dimessa, con un calo frazionale dello 0,46%.che accusa una flessione dell'1,09% sulAlla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,19 miliardi di euro, in deciso ribasso (-21,77%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,79 miliardi di euro; mentre i contratti si sono attestati a 240.487, rispetto ai precedenti 285.259 ed i volumi scambiati sono passati da 0,82 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,64 miliardi.Su 217 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 118 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 92. Invariate le rimanenti 7 azioni.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,29%) e(+0,55%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-1,81%),(-1,73%) e(-1,54%).di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,61%. A fare da assist al titolo sono state indiscrezioni di stampa secondo cui il governo starebbe guardando ad alternative, rispetto al collocamento in borsa di un ulteriore 30% del capitale della società.Nel lusso, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,79%. Denaro anche su, +0,78%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute sulle banche dopo il mega aumento di capitale annunciato dalla tedesca Deutsche Bank . Giù, in particolare,, che ha terminato le contrattazioni a -4,15%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,72%. In caduta libera, che affonda del 2,50%.