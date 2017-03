FCA

(Teleborsa) - Comparto auto in focus sui mercati europei.Nel giorno in cui prenderà il via il salone dell'auto di Ginevra è arrivato l'annuncio ufficiale che il Gruppo PSA ha acquistato Opel e Vauxhall Intanto a, il titolo dimostra timidi guadagni (+0,48%), andando in controtendenza al FTSE MIB che si mostra in frazionale ribasso.