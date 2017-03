Fed, la Yellen conferma un possibile rialzo dei tassi a marzo

(Teleborsa) - Cresce l'attesa per la prossima riunione delladel 14-15 marzo, con la Banca centrale che si prepara ad aumentare i tassi d'interesse, forte di un' economia in espansione . Il presidente della Fed,, ha dichiarato all'Executives Club of Chicago che la Banca centrale americana "probabilmente aumenterà i tassi di interesse durante il meeting di marzo", avvalorando le ipotesi degli esperti che avevano indicato proprio quella data per una possibile mossa della Banca centrale.. Tra i dati macroeconomici sotto la lente degli analisti, soprattutto l'occupazione e l'inflazione, con quest'ultima che "si sta avvicinando al nostro obiettivo del 2%", ha precisato la Yellen.Se l'economia rispetterà le attese, ci potrebbero essere anche tre rialzi dei tassi nel 2017.