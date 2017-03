Hera, via libera dall’Antitrust all’acquisizione di Aliplast

(Teleborsa) - Via libera dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) all'acquisizione da parte di Herambiente, società del Gruppo Hera leader in Italia nel trattamento e recupero di rifiuti, della trevigiana Aliplast, primaria realtà nel segmento della raccolta e riciclo di rifiuti plastici e conseguente rigenerazione.L'esecuzione dell’ accordo, siglato lo scorso 11 gennaio da Herambiente e Aligroup S.r.l., era infatti soggetta alle condizioni di prassi in operazioni analoghe, fra cui il conseguimento dell’autorizzazione all'acquisizione da parte dell'Antitrust.Come previsto dall’accordo, Herambiente e Aliplast procederanno quindi nelle prossime settimane a dar corso alle attività relative all’acquisto del 40% delle azioni di Aliplast. Un ulteriore 40% verrà acquistato entro marzo 2018 e il restante 20% entro giugno 2022. L’enterprise value dell’operazione, lo ricordiamo, è pari a circa 100 milioni di euro e implica un multiplo EV/Ebitda di circa 6,5x, non diluitivo per gli azionisti Hera.