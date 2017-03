Petrolio ancora giù sui timori di allargamento del surplus

Light crude

Brent

(Teleborsa) -, proseguendo ilavviato l'ottava precedente. A pesare sul greggio concorrono ancora vari fattori, come lae l'aumento dellaA ciò si sono aggiunte, che l'autunno scorso aveva aderito al taglio coordinato annunciato dall'OPEC In più, vi sono preoccupazioni per un possibilequest'anno, in particolare dalla, dopo che il Premierha fissato un target di crescita del PIL al 6,5% dal 6,7% dell'anno scorso.Il contratto più vicino sulregistra al Nymex un calo dello 0,51% a 53,06 dollari al barile, mentre ilmostra all'IPE di Londra una limatura dello 0,23% a 56,03 dollari.