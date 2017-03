Poste Italiane svetta sul FTSE MIB

Poste Italiane

(Teleborsa) -avvia la settimana in rosso, maviaggia in controtendenza. Il Titolo balza in cima al FTSE MIB mostrando un rialzo del 4,28%.Ad accendere la miccia degli acquisti, il collocamento sul mercato della seconda tranche diche dovrebbe portare nelle casse del Tesoro circa 2,4 miliardi di euro.Il Ministro dello Sviluppo Economico,ha confermato che la privatizzazione del 29,7% di Poste ancora in mano al Tesoro verrà collocata sul mercato entro l'estate.Secondo Il Sole 24Ore, invece, il Governo starebbe pensando a strade alternative rispetto al collocamento in Borsa.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 6,407 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 6,187. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 6,043.

