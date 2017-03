Trasporti, Ferrovie Nord rileva ATV. Maroni: "investimento per migliorare mobilità"

Ferrovie Nord Milano

(Teleborsa) -. La notizia era nell'aria da tempo, ma l'annuncio della transazione, che ha un valore didi euro, è arrivato alla fine della scorsa settimana.Lo ha annunciato la società quotata in Borsa, sancendo così, dato che il Comune di Verona, guidato dal leghista Flavio Tosi, ha l'altro 50%.In realtà, le, che punta sulle sinergie e sullo sviluppo del trasporto pubblico su rotaia e gomma.Secondo il, l'investimento effettuato da FNM è avvenuto "in autonomia", il che escluderebbe dunque anche qualche collegamento di matrice politica, ed èMaroni ha poi fatto cenno anche all', che avrebbe la, in quanto porterebbe alla creazione di una società di