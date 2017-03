UBI Banca mette a disposizione 500 milioni per investimenti Industria 4.0

UBI Banca

(Teleborsa) -Queste risorse consentiranno alle aziende interessate di accedere a finanziamenti e leasing, concessi attraverso fondi messi a disposizione dallao dallai, ai quali si farà ricorso in funzione della tipologia di investimento.L'iniziativa è particolarmente significativa se considerata nel contesto della legge di bilancio 2017 che prevede una gamma articolata di incentivi e sgravi fiscali nel contesto del programma Industria 4.0 e in favore degli investimenti in alta tecnologia e per le start up.oltre a rendere disponibili i fondi, affianca le aziende attraverso un servizio di consulenza personalizzato che prevede l’analisi della tipologia di investimento necessario, la quantificazione di eventuali benefici fiscali e l’individuazione delle forme tecniche di finanziamento adeguate e maggiormente convenienti., le azioni di UBI viaggiano inn rialzo dell'1,59%