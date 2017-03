Wall Street prosegue depressa poco sotto i record storici

Dow Jones

Travelers Company

(Teleborsa) -, proseguendo la leggera correzione avviata la settimana scorsa, dopo che il Dow Jones ha sfondato la soglia dei 21 mila punti, arrivando su nuovi record.Ilresta forte in vista di un. Lo ha confermato venerdì sera la, che ha offerto maggiore certezza sulle prossime mosse del FOMC, in calendario a metà mese.Sul fronte macro, giornata piuttosto tranquilla, dato che in agenda c'era solo il dato, peraltro positivo, sugli ordini all'industria Alla Borsa di New York, ilcede lo 0,17% a 20.969 punti, mentre loperde lo 0,29% a 2.376 punti. In frazionale calo prosegue anche il(-0,23%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori, ma le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,72%),(-0,48%) e(-0,46%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,73%), grazie alla promosione a "Buy" degli analisti di Jefferies.Fra i più forti ribassi si segnala, che continua la seduta con -1,16%.Calo deciso per, che segna un -1,15%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,78%.Piccola perdita per, che chiude con un -0,33%.