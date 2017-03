A Wall Street titoli farmaceutici in calo

Pfizer

(Teleborsa) - Giornata di perdite per i titoli del settore farmaceutico statunitense.A pesare la prima proposta dettagliata repubblicana dell'amministrazioneper la sostituzione dell' Obamacare , la riforma sanitaria voluta dall'ex presidenteIl nuovo presidente USA mette in atto quanto promesso , lanciando la sua proposta di legge: "American Health Care Act".Le nuove norme sanitarie riducono in modo significativo i sussidi federali con il venire meno di tassazioni mirate, come quelle sulle compagnie assicurative, sulle case farmaceutiche e sulle classi più abbienti.A Wall Street, risentono della notiziache siancheche cede lo 0,59%.perche segna un -1,71%.