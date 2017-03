Bancari giù in Borsa dopo i nuovi target di Goldman Sachs. Bene invece Banca Generali

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Si muovono con debolezza stamane i titoli di Piazza AffariIl broker ha portato la raccomandazione sul titoloa "neutral" ritoccando all'ingiù il target price a 2,7 euro che si confronta con i 2,32 euro delle attuali quotazioni. Il gruppo bancario, stamane, prima dell'avvio del mercato ha annunciato la cessione di Allfunds Bank , stimando una plusvalenza netta di 800 milioni di euro. Le azioni stanno cedendo lo 0,09%.Più pesante la discesa diche arretra del 3,85% risentendo del downgrade a "neutral" da "buy". Goldman Sachs ha tolto il titolo anche dalla "conviction buy list". Il target price è passato a 5 da 6,7 euro.Per gli esperti della banca d'affari, il giudizio suè "neutral" con prezzo obiettivo a 3,4 euro mentre suè "buy" con target a 19 euro.Si muove in controtrend rispetto al comparto bancario, il titolo Banca Generali non oggetto di valutazione di Goldman Sachs. Le azioni guadagnano oltre l'1% in vista del passaggio al paniere FTSE MIB il prossimo 20 marzo . La raccolta di febbraio ha superato 660 milioni (+45%).