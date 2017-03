Borse europee ingessate, guardano alla BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Restanotra le principali borse europee con il sentiment degli investitori condizionati dall'attesa per laL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,057 in un contesto in cui la politica francese sembra ancora destinata a imprimere un orientamento al mercato. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,11%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,28%.In salita lo, che arriva a quota 185 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,16%.piatta, che tiene la parità. Senza spunti, mentre, segna un calo dello 0,32%., con ilche lima lo 0,22%.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,23%),(+1,02%) e(+0,78%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,69%),(-1,27%) e(-0,57%).di Piazza Affari, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,03%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,98%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,90%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,87%, dopo le dichiarazioni dell'AD Marchionne al Salone di Ginevra Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,20%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,01 punti percentuali dopo il giudizio di Goldman Sachs Nel lusso, seduta drammatica per, che crolla del 2,22%.Giù, in calo del 2,08% che ha rilevato la statunitense Daylight Solutions