Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Firmato l'accordo per la cessione dell'intera quota in Allfunds Bank ai fondi Hellman&Friedman e al fondo sovrano di Singapore GIC per circa 900 milioni di euro in contanti.Dall'operazionestima unaNell’operazione, il Gruppo Intesa Sanpaolo è stato assistito da BofA Merrill Lynch e Morgan Stanley in qualità di advisor finanziari e da Linklaters in qualità di consulente legale.