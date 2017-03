Leonardo cresce negli USA, acquista Daylight Solutions

Leonardo

(Teleborsa) -, attraverso la controllata statunitense Leonardo DRS, ha firmato l’accordo definitivo per l'acquisto di“L’acquisizione di Daylight Solutions è une sviluppo posti nel Piano Industriale 2017-2021", ha commentatoe Direttore Generale di Leonardo, aggiungendo: "Tale acquisizione permetterà a Leonardo DRS di ampliare l’offerta di soluzioni avanzate ai clienti civili e militari in tutto il mondo, integrando la tecnologia laser di Daylight Solutions nel core business dell’elettro-ottica e dei sensori e sistemi ad infrarossi".Sia Leonardo DRS che Daylight Solutions sono aziende leader nel campo della ricerca e sviluppo dei prodotti a raggi infrarossi. L’integrazione dei sistemi laser e sensori sviluppati dalle due aziende sarà utilizzata per una serie di applicazioni dual-use, tra cui sistemi di protezione dei velivoli ed anche applicazioni mediche e industriali, tra cui l'imaging per la diagnosi del cancro e la rilevazione chimica.Dopo la chiusura della transazione, Daylight Solutions diverrà una delle otto linee di business di Leonardo DRS. Entrambi i co-fondatori di Daylight Solution, Dr. Timothy Day e Paul Larson, rimarranno in Leonardo.