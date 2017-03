Leonardo, Milestone ordina nove elicotteri

Leonardo

(Teleborsa) -e Milestone hanno annunciato un ordine per nove elicotteri comprendente sei"Milestone ha ottenuto grandi successi con i modelli AW139 e AW169 nel 2016 e riteniamo che esistano molteplici opportunità per questi elicotteri per varie missioni da svolgere nelle diverse aree geografiche”, ha dichiarato, Presidente e Amministratore Delegato di Milestone."Siamo molto soddisfatti della fiducia riposta e nelle capacità e nel valore aggiunto assicurato dalla nostra famiglia di elicotteri di nuova generazione caratterizzata da tecnologia avanzata, efficienza e flessibilità operativa. Siamo pronti a continuare a lavorare insieme per un’ulteriore espansione della flotta e del numero di operatori di AW169, AW139 e AW189" ha dichiarato Daniele Romiti, Capo della divisione Elicotteri di Leonardo.